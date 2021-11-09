ПФР объяснил правила выплаты пенсий проживающим в СНГ россиянам

Пенсионный фонд России (ПФР) уточнил порядок выплаты пенсии россиянам, которые живут и работают в странах Содружества Независимых Государств. Выплаты должны производить власти страны проживания с учётом стажа работы.

Россия заключила соглашения в сфере пенсионного обеспечения со странами СНГ и отдельные двусторонние соглашения с Молдавией, Грузией и Литвой, рассказали РИА Новости в ПФР.

«Согласно их нормам, пенсионное обеспечение граждан осуществляется по законодательству и за счёт средств государства, на территории которого они проживают. При этом учитывается трудовой стаж, приобретённый на территориях всех договаривающихся сторон», — рассказали в ПФР.

Чтобы получать страховую пенсию в рамках международных соглашений или договоров, гражданин должен обратиться в компетентный орган страны проживания.

«При заключении договора (о пенсионном обеспечении. — RT) с новой страной перерасчёт пенсии производится по желанию пенсионера в заявительном порядке», — пояснили в фонде.

Ранее в ПФР перечислили причины для прекращения выплаты пенсий.