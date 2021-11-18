Архангельскому экс-министру Гнедышеву вынесли приговор за растление малолетних
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- РИА Новости
«Приговором по совокупности преступлений ему назначено пять лет и один месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Отмечается, что обвинение настаивало на восьмилетнем сроке заключения в колонии строгого режима.
По данным регионального главка Следственного комитета России, подозреваемый в декабре 2019 года оказывал «развращающее влияние» на двух несовершеннолетних школьниц в переписке в социальной сети, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера.
В октябре Гнедышева суд отправил под домашний арест. Его задержали 9 октября.