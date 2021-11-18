Архангельскому экс-министру Гнедышеву вынесли приговор за растление малолетних

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Бывший и. о. министра образования и науки Архангельской области Юрий Гнедышев приговорён к пяти годам и одному месяцу заключения в колонии строгого режима за развратные действия в отношении несовершеннолетних.
Архангельскому экс-министру Гнедышеву вынесли приговор за растление малолетних
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

«Приговором по совокупности преступлений ему назначено пять лет и один месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Отмечается, что обвинение настаивало на восьмилетнем сроке заключения в колонии строгого режима.

По данным регионального главка Следственного комитета России, подозреваемый в декабре 2019 года оказывал «развращающее влияние» на двух несовершеннолетних школьниц в переписке в социальной сети, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера.

В октябре Гнедышева суд отправил под домашний арест. Его задержали 9 октября.

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