Суд отправил под домашний арест и. о. главы архангельского Минобразования

Исполняющего обязанности главы Минобразования Архангельской области Юрия Гнедышева, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении двух несовершеннолетних школьниц, отправили под домашний арест.

«Следствие ходатайствовало об аресте, суд принял решение отправить подозреваемого под домашний арест», — приводит РИА Новости слова представителя регионального отделения СК России.

Гнедышева задержали 9 октября.

По данным регионального главка Следственного комитета России, подозреваемый в декабре 2019 года оказывал «развращающее влияние» на двух несовершеннолетних школьниц в переписке в социальной сети, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера.