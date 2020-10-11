Суд отправил под домашний арест и. о. главы архангельского Минобразования

Короткая ссылка
Исполняющего обязанности главы Минобразования Архангельской области Юрия Гнедышева, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении двух несовершеннолетних школьниц, отправили под домашний арест.
Суд отправил под домашний арест и. о. главы архангельского Минобразования
  • РИА Новости

«Следствие ходатайствовало об аресте, суд принял решение отправить подозреваемого под домашний арест», — приводит РИА Новости слова представителя регионального отделения СК России.

Гнедышева задержали 9 октября.

По данным регионального главка Следственного комитета России, подозреваемый в декабре 2019 года оказывал «развращающее влияние» на двух несовершеннолетних школьниц в переписке в социальной сети, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить