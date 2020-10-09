Задержан и. о. министра образования Архангельской области

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Исполняющий обязанности главы Минобразования Архангельской области Юрий Гнедышев задержан по подозрению в развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних школьниц, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Задержан и. о. министра образования Архангельской области
  • РИА Новости

«И. о. министра образования задержан по статье 135 («Развратные действия»)», — приводит сообщение ТАСС.

В администрации Архангельской области уточнили, что с 9 октября Гнедышев находится в отпуске с последующим увольнением.

По данным регионального главка Следственного комитета России, подозреваемый в декабре 2019 года оказывал «развращающее влияние» на двух несовершеннолетних школьниц в переписке в социальной сети, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера.

В настоящее время следствие допрашивает свидетелей по делу и проверяет контакты подозреваемого в сети.

«Назначены экспертизы... Проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного.

Ранее газета «Известия» писала, что на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении замдиректора одной из сельских школ, подозреваемого в надругательстве над ученицей третьего класса.

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