Задержан и. о. министра образования Архангельской области
- РИА Новости
«И. о. министра образования задержан по статье 135 («Развратные действия»)», — приводит сообщение ТАСС.
В администрации Архангельской области уточнили, что с 9 октября Гнедышев находится в отпуске с последующим увольнением.
По данным регионального главка Следственного комитета России, подозреваемый в декабре 2019 года оказывал «развращающее влияние» на двух несовершеннолетних школьниц в переписке в социальной сети, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера.
В настоящее время следствие допрашивает свидетелей по делу и проверяет контакты подозреваемого в сети.
«Назначены экспертизы... Проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного.
Ранее газета «Известия» писала, что на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении замдиректора одной из сельских школ, подозреваемого в надругательстве над ученицей третьего класса.