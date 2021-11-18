Депутат Госдумы от КПРФ Рашкин записал видео с признанием в убийстве лося

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин в видеообращении на YouTube сознался в убийстве лося.

Он отметил, что в ходе охоты в тепловизор увидел силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана.

«Я произвёл два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал», — рассказал Рашкин.

Депутат сообщил, что дошёл до места и обнаружил тело лося.

Ранее стало известно, что Государственная дума может в ходе заседания 25 ноября обсудить возможность снятия депутатской неприкосновенности с Рашкина.

В конце октября сообщалось, что в Саратовской области возбуждено уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в машине туши лося, а также топора и двух ножей.