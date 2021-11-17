В Москве госпитализировали отравившуюся метанолом в Казани девушку

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В Москве доставили в больницу девушку, которая 16 ноября отравилась метанолом в Казани во время празднования дня рождения знакомого. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Татарстана.
В Москве госпитализировали отравившуюся метанолом в Казани девушку
  • РИА Новости

«В одну из больниц Москвы госпитализировали девушку, которая накануне на дне рождения приятеля отравилась метанолом в Казани», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом МВД республики сообщило о задержании четырёх жителей Казани, подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя.

Ранее пресс-служба СУ СК России по Татарстану сообщила, что отравившиеся метанолом люди в Казани выпили незамерзающую автомобильную жидкость, спутав её с алкоголем.

По имеющейся информации, один из отравившихся купил алкоголь в пятилитровой пластиковой бутыли, а после её перепутали с бутылью незамерзающей автомобильной жидкости аналогичного объёма, когда доставали из багажника.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

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