Терапевт Чернышова рассказала, что делать при низком атмосферном давлении

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что делать метеозависимым людям при низком атмосферном давлении.

«В этот день и даже в предшествующие дни желательно, чтобы была какая-то физическая активность, просто утренняя зарядка, лёгкая разминка и прогулка. Человеку нужно разогнать кровь, повысить активность сердечно-сосудистой системы за счёт физических упражнений и нагрузок», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам Чернышовой, также нужно высыпаться, поскольку если организм набрал сил во время сна, то он гораздо легче перенесёт низкое атмосферное давление.

Врач не советует злоупотреблять в такой период крепким кофе, поскольку напиток слишком сильно стимулирует нервную систему. Как считает эксперт, лучше отдать предпочтение бодрящим травяным сборам.

Чернышова добавила, что если человек здоров, то низкое атмосферное давление на его самочувствии не отразится, а поберечься стоит людям с хроническими сердечно-сосудистыми проблемами, тем, кто недавно переболел или имеет серьёзные хронические заболевания.

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