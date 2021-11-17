Терапевт Чернышова рассказала, что делать при низком атмосферном давлении

Короткая ссылка
Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что делать метеозависимым людям при низком атмосферном давлении.
Терапевт Чернышова рассказала, что делать при низком атмосферном давлении
  • Pixabay

«В этот день и даже в предшествующие дни желательно, чтобы была какая-то физическая активность, просто утренняя зарядка, лёгкая разминка и прогулка. Человеку нужно разогнать кровь, повысить активность сердечно-сосудистой системы за счёт физических упражнений и нагрузок», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам Чернышовой, также нужно высыпаться, поскольку если организм набрал сил во время сна, то он гораздо легче перенесёт низкое атмосферное давление.

Врач не советует злоупотреблять в такой период крепким кофе, поскольку напиток слишком сильно стимулирует нервную систему. Как считает эксперт, лучше отдать предпочтение бодрящим травяным сборам.

Чернышова добавила, что если человек здоров, то низкое атмосферное давление на его самочувствии не отразится, а поберечься стоит людям с хроническими сердечно-сосудистыми проблемами, тем, кто недавно переболел или имеет серьёзные хронические заболевания.

Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с телеканалом «360» рассказала, как повысить настроение и трудоспособность в осенний период.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить