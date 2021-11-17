В Москве суд признал законным экспресс-тестирование школьников на коронавирус

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Мосгорсуд признал законным проведение экспресс-тестирования школьников на коронавирус.
В Москве суд признал законным экспресс-тестирование школьников на коронавирус
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что инстанция отказала в иске законному представителю несовершеннолетнего о признании недействующим приказа по раннему выявлению COVID- 19 с использованием экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа в московских образовательных организациях.

Истец утверждал, заявили в пресс-службе, что тестирование является медицинским вмешательством, нарушающим право на неприкосновенность частной жизни его несовершеннолетней дочери.

Суд признал оспариваемый истцом приказ московских Департамента здравоохранения и Департамента образования и науки об экспресс-тестировании в школах соответствующим нормативному правовому акту и имеющим большую юридическую силу.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что введение экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию в российских школах может помочь сохранить очный формат обучения.

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