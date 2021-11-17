Попова сообщила, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается только в Амурской области

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Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России по состоянию на конец прошлой недели фиксировался только в одном субъекте — Амурской области.
Попова сообщила, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается только в Амурской области
  • Reuters

Об этом она сказала в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

По её словам, «снижение идёт в целом ряде субъектов».

«Растёт только один субъект на конец прошлой недели, то бишь на воскресенье. Это Амурская область», — приводит слова Поповой РИА Новости.

Она отметила, что в данном регионе принимаются меры для изменения ситуации с заболеваемостью.

Также Попова заявила, что эффект от нерабочих дней безусловен в снижении заболеваемости коронавирусом.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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