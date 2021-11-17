Попова заявила о влиянии нерабочих дней на снижение заболеваемости коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эффект от нерабочих дней безусловен в снижении заболеваемости коронавирусом.

«С цифрами совершенно очевидно — эффект от нерабочих дней, он безусловен. И он очевиден на графиках оперштаба в снижении заболеваемости за 45-ю неделю по сравнению с 44-й на 2,5%», — цитирует РИА Новости Попову.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов также заявил, что введение нерабочих дней на фоне пандемии коронавирусной инфекции дало положительный эффект.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.