Эпидемиолог Роспотребнадзора заявил о положительном эффекте от нерабочих дней

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что введение нерабочих дней на фоне пандемии коронавирусной инфекции дало положительный эффект.
Эпидемиолог Роспотребнадзора заявил о положительном эффекте от нерабочих дней
  • РИА Новости

«Безусловно, введение нерабочих дней дало положительный эффект, и нам всё же удалось разорвать цепочки заражений», — приводит его слова РИА Новости.

9 ноября президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности России попросил доложить об итогах введения дополнительных нерабочих дней и о дальнейших мерах по борьбе с COVID-19 в стране.

В Минздраве Подмосковья рассказали, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Московской области остаётся напряжённой, но стабилизировалась за прошедшую неделю, когда были объявлены нерабочие дни. 

Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

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