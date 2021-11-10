Эпидемиолог Роспотребнадзора заявил о положительном эффекте от нерабочих дней

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что введение нерабочих дней на фоне пандемии коронавирусной инфекции дало положительный эффект.

«Безусловно, введение нерабочих дней дало положительный эффект, и нам всё же удалось разорвать цепочки заражений», — приводит его слова РИА Новости.

9 ноября президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности России попросил доложить об итогах введения дополнительных нерабочих дней и о дальнейших мерах по борьбе с COVID-19 в стране.

В Минздраве Подмосковья рассказали, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Московской области остаётся напряжённой, но стабилизировалась за прошедшую неделю, когда были объявлены нерабочие дни.

Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.