Путин попросил доложить об итогах нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности России попросил доложить об итогах введения дополнительных нерабочих дней и о дальнейших мерах по борьбе с коронавирусом в стране.

Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

В совещании участвовали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с инфекцией та мера, которую мы ввели, — это выходные дни, которые только что закончились, — и что предполагается сделать в ближайшее время», — сказал Путин.

Ранее Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в столице.

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