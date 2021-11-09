Путин попросил доложить об итогах нерабочих дней в России
- AP
Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
В совещании участвовали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с инфекцией та мера, которую мы ввели, — это выходные дни, которые только что закончились, — и что предполагается сделать в ближайшее время», — сказал Путин.
Ранее Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в столице.
Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.