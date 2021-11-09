Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в столице.

«Нерабочие дни прошли, с 8-го числа приступили к нормальной работе. Ситуация (с COVID-19. — RT) в целом улучшается. На 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% за неделю — количество госпитализаций», — заявил он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее стало известно, что в транспорте Москвы выявили свыше 16 тыс. нарушителей масочного режима в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.