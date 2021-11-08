В транспорте Москвы выявили более 16 тысяч нарушителей масочного режима в нерабочие дни

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В транспорте Москвы выявили свыше 16 тыс. нарушителей масочного режима в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября, заявил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
В транспорте Москвы выявили более 16 тысяч нарушителей масочного режима в нерабочие дни
  • Reuters

Он отметил, что усиленные проверки будут продолжены.

Как отметил Султанов, очень важно поддерживать высокий уровень безопасности в общественном транспорте.

«Для этого мы принимаем необходимые меры: тщательная дезинфекция транспорта, бесплатные санитайзеры на станциях метро, усиление контроля за соблюдением масочного режима на всём транспортном комплексе», — цитирует чиновника сайт «Москва 24».

По словам Султанова, число граждан, понимающих важность ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах, растёт.

Ранее сообщалось, что более 50 тыс. нарушений масочного режима было выявлено в метро, наземном и ж/д транспорте Москвы в октябре 2021 года.

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