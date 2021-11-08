В транспорте Москвы выявили более 16 тысяч нарушителей масочного режима в нерабочие дни
- Reuters
Он отметил, что усиленные проверки будут продолжены.
Как отметил Султанов, очень важно поддерживать высокий уровень безопасности в общественном транспорте.
«Для этого мы принимаем необходимые меры: тщательная дезинфекция транспорта, бесплатные санитайзеры на станциях метро, усиление контроля за соблюдением масочного режима на всём транспортном комплексе», — цитирует чиновника сайт «Москва 24».
По словам Султанова, число граждан, понимающих важность ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах, растёт.
Ранее сообщалось, что более 50 тыс. нарушений масочного режима было выявлено в метро, наземном и ж/д транспорте Москвы в октябре 2021 года.