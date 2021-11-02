В Москве за октябрь выявили более 50 тысяч нарушений масочного режима в транспорте
- РИА Новости
«В октябре мы зафиксировали более 50 тыс. нарушений масочного режима в общественном транспорте», — приводит РИА Новости слова Султанова.
Он напомнил об усилении мер контроля масочного режима в связи с распространением коронавируса.
«В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией и ростом числа больных коронавирусом мы усилили проверки соблюдения антиковидных мер на всём транспортном комплексе Москвы», — рассказал Султанов.
В Роспотребнадзоре рассказали о проверках выполнения мер по борьбе с COVID-19 в Москве.
С 25 октября по 31 октября нарушения были выявлены на 118 объектах.
Ранее ведомство заявило об усилении контроля за соблюдением требований по борьбе с коронавирусом в транспорте Москвы, в том числе в такси.