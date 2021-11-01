В Роспотребнадзоре рассказали о проверках выполнения мер по борьбе с COVID-19 в Москве
- AP
Об этом сообщил столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.
В нерабочие дни в столице усилили контроль за соблюдением ограничительных мероприятий.
«За последнюю неделю с 25 октября по 31 октября... проведено 412 проверок и мониторинговых обследований, в том числе в выходные дни проверено 209 объектов», — приводит сообщение РИА Новости.
Проверки проводились в магазинах, объектах общепита, транспорте, в спортивных и культурно-массовых учреждениях и салонах красоты.
«Нарушения были установлены на 118 объектах, в том числе в выходные дни — на 62 объектах», — отметили в оперштабе.
Ранее столичные власти рассказали о ходе вакцинации от коронавируса в Москве.