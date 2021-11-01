В Роспотребнадзоре рассказали о проверках выполнения мер по борьбе с COVID-19 в Москве

Короткая ссылка
Сотрудники московского управления Роспотребнадзора с 25 октября по 31 октября провели 412 проверок выполнения мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Нарушения выявлены на 118 объектах.
В Роспотребнадзоре рассказали о проверках выполнения мер по борьбе с COVID-19 в Москве
  • AP

Об этом сообщил столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.

В нерабочие дни в столице усилили контроль за соблюдением ограничительных мероприятий.

«За последнюю неделю с 25 октября по 31 октября... проведено 412 проверок и мониторинговых обследований, в том числе в выходные дни проверено 209 объектов», — приводит сообщение РИА Новости.

Проверки проводились в магазинах, объектах общепита, транспорте, в спортивных и культурно-массовых учреждениях и салонах красоты.

«Нарушения были установлены на 118 объектах, в том числе в выходные дни — на 62 объектах», — отметили в оперштабе.

Ранее столичные власти рассказали о ходе вакцинации от коронавируса в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить