В Роспотребнадзоре рассказали о проверках выполнения мер по борьбе с COVID-19 в Москве

Сотрудники московского управления Роспотребнадзора с 25 октября по 31 октября провели 412 проверок выполнения мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Нарушения выявлены на 118 объектах.

Об этом сообщил столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.

В нерабочие дни в столице усилили контроль за соблюдением ограничительных мероприятий.

«За последнюю неделю с 25 октября по 31 октября... проведено 412 проверок и мониторинговых обследований, в том числе в выходные дни проверено 209 объектов», — приводит сообщение РИА Новости.

Проверки проводились в магазинах, объектах общепита, транспорте, в спортивных и культурно-массовых учреждениях и салонах красоты.

«Нарушения были установлены на 118 объектах, в том числе в выходные дни — на 62 объектах», — отметили в оперштабе.

Ранее столичные власти рассказали о ходе вакцинации от коронавируса в Москве.