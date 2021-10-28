Власти Москвы рассказали о ходе вакцинации от коронавируса в столице
- AP
«На сегодняшний день в среднем у нас вакцинируются в день 26—27 тыс. человек, из них повторно — семь-восемь тысяч», — сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».
Она также отметила рост числа желающих вакцинироваться от коронавируса и пройти ревакцинацию в Москве.
«Мы рады, уже с прошлой недели мы наблюдаем рост желающих вакцинироваться и, что самое важное, наблюдаем рост желающих поставить прививку повторно через шесть месяцев», — пояснила заммэра.
Ранее Ракова заявила о напряжённой ситуации с коронавирусом в Москве.
В Москве за сутки было выявлено 8440 случаев заболевания коронавирусом.