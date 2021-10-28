Власти Москвы рассказали о ходе вакцинации от коронавируса в столице

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Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о темпах вакцинации от коронавируса в Москве. Ежедневно от COVID-19 вакцинируют около 26—27 тыс. москвичей.
Власти Москвы рассказали о ходе вакцинации от коронавируса в столице
  • AP

«На сегодняшний день в среднем у нас вакцинируются в день 26—27 тыс. человек, из них повторно — семь-восемь тысяч», — сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Она также отметила рост числа желающих вакцинироваться от коронавируса и пройти ревакцинацию в Москве.

«Мы рады, уже с прошлой недели мы наблюдаем рост желающих вакцинироваться и, что самое важное, наблюдаем рост желающих поставить прививку повторно через шесть месяцев», — пояснила заммэра.

Ранее Ракова заявила о напряжённой ситуации с коронавирусом в Москве.

В Москве за сутки было выявлено 8440 случаев заболевания коронавирусом.

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