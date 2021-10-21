В Москве усилили контроль за соблюдением антиковидных мер в транспорте

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Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за соблюдением требований про борьбе с коронавирусом в транспорте Москвы, в том числе в такси.
В Москве усилили контроль за соблюдением антиковидных мер в транспорте
  • Reuters

«В связи с ростом заболеваемости... Управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением и полнотой выполнения обязательных требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на объектах транспорта города Москвы, включая такси», — говорится в сообщении.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что эпидемическая ситуация с коронавирусом в Москве продолжает развиваться по худшему сценарию.

Ранее сообщалось, что в московском транспорте контролёры оформляют нарушения за спущенную маску.

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