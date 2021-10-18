В московском транспорте контролёры оформляют нарушения за спущенную маску

Контролёры в метро и наземном транспорте Москвы оформляют нарушение как за отсутствие маски, так и за спущенную маску. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«Контролёр вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания», — цитирует Султанов РИА Новости.

По его словам, на фоне роста заболеваемости коронавирусом приняли решение усилить проверки по соблюдению антиковидных мер в московском транспорте на 50%.

Штраф за отсутствие маски составляет 5 тыс. рублей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил против введения штрафов за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.