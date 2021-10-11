В Кремле выступили против введения штрафов за отказ от вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил против введения штрафов за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он сказал, комментируя соответствующее предложение вирусолога Александра Лукашева.

«Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране», — заявил Песков.

Он отметил, что подобные меры противоречат социальному характеру государства.

«Социальный характер нашего государства записан в нашей Конституции, и самый большой приверженец этого социального характера — президент Путин», — заявил Песков.

Ранее член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев предложил ввести штраф за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

По его мнению, сумма порядка 5 тыс. рублей в месяц «была бы вполне адекватной».