Вирусолог Лукашев предложил ввести штрафы за отказ от вакцинации
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- РИА Новости
Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, лечение одного пациента с коронавирусом в больнице обходится системе здравоохранения примерно в 200 тыс. рублей.
«А считая косвенный ущерб одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей», — заявил вирусолог.
Лукашев считает, что «вполне можно обсуждать прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации» для групп населения с высоким риском заболевания.
По его мнению, сумма порядка 5 тыс. рублей в месяц «была бы вполне адекватной».
В августе президент России Владимир Путин заявил о необходимости вести разъяснительную работу по вакцинации от коронавируса, а не запугивать и заставлять людей прививаться.