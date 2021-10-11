Вирусолог Лукашев предложил ввести штрафы за отказ от вакцинации

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Член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев предложил ввести штраф за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Вирусолог Лукашев предложил ввести штрафы за отказ от вакцинации
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, лечение одного пациента с коронавирусом в больнице обходится системе здравоохранения примерно в 200 тыс. рублей.

«А считая косвенный ущерб одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей», — заявил вирусолог.

Лукашев считает, что «вполне можно обсуждать прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации» для групп населения с высоким риском заболевания.

По его мнению, сумма порядка 5 тыс. рублей в месяц «была бы вполне адекватной».

В августе президент России Владимир Путин заявил о необходимости вести разъяснительную работу по вакцинации от коронавируса, а не запугивать и заставлять людей прививаться.

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