Вирусолог Лукашев предложил ввести штрафы за отказ от вакцинации

Член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев предложил ввести штраф за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, лечение одного пациента с коронавирусом в больнице обходится системе здравоохранения примерно в 200 тыс. рублей.

«А считая косвенный ущерб одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей», — заявил вирусолог.

Лукашев считает, что «вполне можно обсуждать прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации» для групп населения с высоким риском заболевания.

По его мнению, сумма порядка 5 тыс. рублей в месяц «была бы вполне адекватной».

В августе президент России Владимир Путин заявил о необходимости вести разъяснительную работу по вакцинации от коронавируса, а не запугивать и заставлять людей прививаться.