Минздрав Подмосковья зафиксировал стабилизацию ситуации с коронавирусом

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Ситуация с распространением коронавируса в Московской области остаётся напряжённой, но стабилизировалась за прошедшую неделю, когда были объявлены нерабочие дни. Об этом сообщила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.
Минздрав Подмосковья зафиксировал стабилизацию ситуации с коронавирусом
  • AP

«И ситуация, в принципе, напряжённая, но действительно стабилизировалась за прошедшую неделю. Мы видим, что по госпитализации стабилизация есть, рост мы не видим», — приводит РИА Новости её слова на оперативном совещании у губернатора Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что 82—85% госпитализированных с COVID-19 пациентов были не привиты.

Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

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