Воробьёв рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Подмосковье.
Воробьёв рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье
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«Сегодня мы обновили статистику и видим, что 82—85% госпитализаций по COVID-19 у нас касаются людей, которые не привиты. Поэтому стимулирование к вакцинации для нас крайне важно. Но хочу поблагодарить и жителей, которые с пониманием относятся к этой задаче и тем самым повышают коллективный иммунитет, о котором так много говорят. Неслучайно по федеральной системе мы находимся в лидерах», — цитирует ТАСС Воробьёва.

Согласно данным на 8 ноября, за сутки в стране зарегистрировано 39 400 случаев инфицирования. С начала эпидемии в России подтвердили 8 834 495 случаев COVID-19.

Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

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