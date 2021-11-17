В Калининградской области вводят обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет
- РИА Новости
«Постановляю пункт 1 (указа «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». — RT) дополнить пунктом 1.3 следующего содержания: лицам в возрасте 60 лет и старше», — говорится в документе.
Согласно постановлению, вакцинацию нужно пройти также лицам с хроническими заболеваниями и гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания.
Ранее в Кировской области жителей старше 60 лет тоже обязали пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.