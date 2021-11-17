Остеопат Животов высказался о возможных причинах перепада артериального давления

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Врач-остеопат Владимир Животов высказался о возможных причинах перепада артериального давления.
Остеопат Животов высказался о возможных причинах перепада артериального давления
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«Конечно, связь неочевидная. Где сердце и давление и где работа с костями черепа? На самом же деле связь самая прямая. Сердце получает два типа стимулов. Одни стимулы усиливают его работу, повышают артериальное давление, повышают частоту сердечных сокращений. Другой тип стимулов сокращает число ударов в минуту и снижает артериальное давление», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, чаще всего баланс нарушается в сторону усиления симпатических влияний, поскольку в жизни много напряжения, стрессов и мало расслабления.

Как отметил Животов, верхние шейные симпатические узлы дают ветви к сердцу и за счёт их работы стимулируется работа сердечной мышцы. Если эти узлы чуть сдавливаются или напрягаются, то дают ещё больше стимулов сердцу, и оно вынуждено сокращаться чаще, что приводит к повышению артериального давления.

Ранее главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о причинах повышенного давления.

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