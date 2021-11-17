Врач Козлова рассказала о возможных причинах головокружения

Короткая ссылка
Врач-кардиолог, терапевт и доктор медицинских наук Ольга Козлова рассказала о возможных причинах головокружения.
Врач Козлова рассказала о возможных причинах головокружения
  • © Global Look Press

«Очень часто за счёт того, что при неправильном прикусе одни мышцы находятся в тонусе, а другие расслаблены, нарушается работа вестибулярного аппарата и возникает головокружение», — цитирует медика сайт «Москва 24».

Ещё одной причиной может быть межпозвоночная грыжа, которая давит на позвоночную артерию, отметила Козлова.

По её словам, у молодёжи голова может кружиться из-за нехватки в организме железа и витамина В12.

«Очень часто пациенты сами себе назначают очки, не подбирая должные размеры, диоптрии, правильное расстояние. И в этом случае идёт нарушение процесса аккомодации, которое негативно сказывается на работе. Поэтому подбор очков обязательно должен осуществлять офтальмолог», — также рассказала врач.

Козлова добавила, что головокружение может сопровождать и такие заболевания, как артериальная гипертензия и сахарный диабет. Так, она посоветовала обратиться к врачу, чтобы разобраться с причинами недомогания в случае, если они есть.

Ранее Светлана Колодная, ревматолог, заведующая терапевтическим отделением КГБУЗ городской поликлиники №15 Хабаровска, в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о способах профилактики остеопороза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить