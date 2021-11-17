Врач Козлова рассказала о возможных причинах головокружения

Врач-кардиолог, терапевт и доктор медицинских наук Ольга Козлова рассказала о возможных причинах головокружения.

«Очень часто за счёт того, что при неправильном прикусе одни мышцы находятся в тонусе, а другие расслаблены, нарушается работа вестибулярного аппарата и возникает головокружение», — цитирует медика сайт «Москва 24».

Ещё одной причиной может быть межпозвоночная грыжа, которая давит на позвоночную артерию, отметила Козлова.

По её словам, у молодёжи голова может кружиться из-за нехватки в организме железа и витамина В12.

«Очень часто пациенты сами себе назначают очки, не подбирая должные размеры, диоптрии, правильное расстояние. И в этом случае идёт нарушение процесса аккомодации, которое негативно сказывается на работе. Поэтому подбор очков обязательно должен осуществлять офтальмолог», — также рассказала врач.

Козлова добавила, что головокружение может сопровождать и такие заболевания, как артериальная гипертензия и сахарный диабет. Так, она посоветовала обратиться к врачу, чтобы разобраться с причинами недомогания в случае, если они есть.

Ранее Светлана Колодная, ревматолог, заведующая терапевтическим отделением КГБУЗ городской поликлиники №15 Хабаровска, в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о способах профилактики остеопороза.