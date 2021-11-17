В Кремле заявили, что тема QR-кодов упоминалась на встрече Путина и главы «Аэрофлота»
- РИА Новости
«А что касается QR-кодов, конечно, они упоминались, но главным образом это предмет проработки всё-таки в рамках прохождения законопроектов», — сказал он, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на встрече тема QR-кодов.
Ранее в «Аэрофлоте» заявили, что технологически готовы к введению QR-кодов при полётах.
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов назвал введение QR-кодов для авиаперевозок вынужденным и необходимым шагом. По его словам, российские власти осознают все возможные риски для авиакомпаний.