В Кремле заявили, что тема QR-кодов упоминалась на встрече Путина и главы «Аэрофлота»

Тема QR-кодов на встрече президента России Владимира Путина и главы «Аэрофлота» Михаила Полубояринова упоминалась, но не была ключевой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«А что касается QR-кодов, конечно, они упоминались, но главным образом это предмет проработки всё-таки в рамках прохождения законопроектов», — сказал он, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на встрече тема QR-кодов.

Ранее в «Аэрофлоте» заявили, что технологически готовы к введению QR-кодов при полётах.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов назвал введение QR-кодов для авиаперевозок вынужденным и необходимым шагом. По его словам, российские власти осознают все возможные риски для авиакомпаний.