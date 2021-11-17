В Кремле заявили, что тема QR-кодов упоминалась на встрече Путина и главы «Аэрофлота»

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Тема QR-кодов на встрече президента России Владимира Путина и главы «Аэрофлота» Михаила Полубояринова упоминалась, но не была ключевой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что тема QR-кодов упоминалась на встрече Путина и главы «Аэрофлота»
  • РИА Новости

«А что касается QR-кодов, конечно, они упоминались, но главным образом это предмет проработки всё-таки в рамках прохождения законопроектов», — сказал он, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на встрече тема QR-кодов.

Ранее в «Аэрофлоте» заявили, что технологически готовы к введению QR-кодов при полётах.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов назвал введение QR-кодов для авиаперевозок вынужденным и необходимым шагом. По его словам, российские власти осознают все возможные риски для авиакомпаний.

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