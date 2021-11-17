ТАСС: у проректора РАНХиГС и финансового директора университета проведены обыски

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Следователи провели обыски у проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимира Федотова, а также финансового директора университета Александра Ефремова по делу о мошенничестве.
ТАСС: у проректора РАНХиГС и финансового директора университета проведены обыски
  • РИА Новости

«Эти обыски связаны с делом бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В конце октября следователи предъявили обвинение ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву в хищении 21 млн рублей.

Экс-замминистра просвещения Марина Ракова была арестована по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

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