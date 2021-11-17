ТАСС: у проректора РАНХиГС и финансового директора университета проведены обыски

Следователи провели обыски у проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимира Федотова, а также финансового директора университета Александра Ефремова по делу о мошенничестве.

РИА Новости

«Эти обыски связаны с делом бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. В конце октября следователи предъявили обвинение ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву в хищении 21 млн рублей. Экс-замминистра просвещения Марина Ракова была арестована по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.