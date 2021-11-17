Глава Амурской области назвал успешным преодоление пожароопасного сезона 2021 года

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Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил сокращение площадей природных пожаров в регионе и назвал успешным преодоление пожароопасного сезона 2021 года.
Глава Амурской области назвал успешным преодоление пожароопасного сезона 2021 года
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Залогом успеха пожароопасного сезона текущего года стала заблаговременно и качественно проведённая работа в муниципальных образованиях области», — приводятся слова Орлова в сообщении на сайте правительства региона.

Отмечается сокращение площади природных пожаров и уменьшение нанесённого лесному фонду области ущерба с 34 млн до 18 млн рублей.

Орлов особо выделил эффективную работу пожарных и специалистов Министерства лесного хозяйства региона. 

Ранее Министерство природных ресурсов и экологии России назвало наводнения, лесные пожары и аномальную жару основными климатическими угрозами для страны.

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