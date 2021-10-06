В Минприроды назвали основные климатические угрозы для России

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Министерство природных ресурсов и экологии России считает наводнения, лесные пожары и аномальную жару основными климатическими угрозами для страны.
В Минприроды назвали основные климатические угрозы для России
  • © Пресс-служба Приволжского регионального центра МЧС РФ

«Наиболее разрушительными для России являются наводнения, лесные пожары и аномальная жара», — приводит РИА Новости фрагмент плана адаптации к изменениям климата в сфере природопользования.

В Минприроды также отметили двукратный рост за последние 20 лет числа опасных гидрометеорологических явлений, которые нанесли значительный ущерб экологии.

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что в десяти российских регионах показатели по обработке твёрдых коммунальных отходов превысили 79%, а в двух из них (Московской и Орловской областях) достигли 100%.

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