РЭО опубликовал список регионов — лидеров по обработке ТКО

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Российский экологический оператор (РЭО), курирующий мусорную реформу, сообщил, что в десяти российских регионах показатели по обработке твёрдых коммунальных отходов превысили 79%, а в двух из них (Московской и Орловской областях) достигли 100%.
РЭО опубликовал список регионов — лидеров по обработке ТКО
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

РЭО представил итоги за восемь месяцев 2021 года. По данным на август, следующие регионы стали лидерами по объёмам обработки ТКО: Московская (100%), Орловская (100%), Калужская (99%) области, Калмыкия (96,1178%), Костромская область (92,8%), Адыгея (88,34%), Ставропольский край (87,05%), Астраханская (83,27%), Рязанская (79,7729%) и Саратовская (79,4%) области.

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, согласно национальным целям до 2030 года, в России должно отправляться на сортировку 100% отходов, а на захоронение — в два раза меньше.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов  в беседе с ФБА «Экономика сегодня»  рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с РЭО.

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