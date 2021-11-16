Врач рассказала об особенностях изменения обоняния при COVID-19

Руководитель центра диагностики нарушений у пациентов, перенёсших COVID-19, КДЦ «МЕДСИ на Белорусской» кандидат медицинских наук Мария Петина рассказала об особенностях изменения обоняния при коронавирусной инфекции.

«Как правило, нарушение обоняния при коронавирусной инфекции развивается на четвёртый-седьмой день болезни и восстанавливается в течение двух недель. Но иногда обонятельные расстройства могут наблюдаться значительно дольше», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметила врач, при развитии таких последствий COVID-19 нельзя заниматься самолечением и пытаться восстановить обоняние с помощью народных средств. Если обонятельные ощущения долго не восстанавливаются, следует обратиться к врачу.

«Иногда пациентам рекомендуют проводить обонятельные тренинги, например вдыхать носом ароматические вещества эфирных масел. Этот метод можно использовать в домашних условиях, он безопасен и позволяет оценить динамику восстановления обоняния», — добавила Петина.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.