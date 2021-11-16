Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о планах строительства школ.

«Также у нас идёт большой проект по строительству школ — к 2024 году должны построить 1300 новых зданий. Тем самым мы решим вопросы с третьей сменой и не допустим роста второй смены», — приводит его слова пресс-служба «Единой России».

По словам Кравцова, в проекте бюджета на эти цели запланировано 70 млрд рублей ежегодно, а с учетом регионального финансирования — 100 млрд.

В августе Кравцов на заседании президиума Государственного совета по вопросам общего образования рассказал о планах по ликвидации третьей смены в школах.