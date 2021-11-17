Названы категории услуг с заметным ростом числа новых пользователей в нерабочие дни

На «Юле» и в «Объявлениях ВКонтакте» число регистраций новых пользователей в категории услуг исполнителей «Красота и здоровье» во время нерабочих дней выросло на 19% по сравнению с неделей ранее. Об этом говорится в результатах исследования, которые есть в распоряжении RT.

Отмечается, что за этот период на 60% увеличилось количество регистраций индивидуальных спортивных тренеров, а также на 17% больше стало новых мастеров в сфере спа-услуг.

Кроме того, как сообщается в исследовании, число пользователей, предлагающих услуги тату, увеличилось на 14%, депиляции и шугаринга — на 13%, а мастеров маникюра и педикюра — на 9%.

При этом аналитики добавили, что количество просмотров в категории услуг «Красота и здоровье» в среднем увеличилось на 15%.

Например, востребованность парикмахерских услуг увеличилась на 35%, а объявления мастеров депиляции и шугаринга просматривали больше на 27%.

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