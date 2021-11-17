Названы категории услуг с заметным ростом числа новых пользователей в нерабочие дни
- Reuters
Отмечается, что за этот период на 60% увеличилось количество регистраций индивидуальных спортивных тренеров, а также на 17% больше стало новых мастеров в сфере спа-услуг.
Кроме того, как сообщается в исследовании, число пользователей, предлагающих услуги тату, увеличилось на 14%, депиляции и шугаринга — на 13%, а мастеров маникюра и педикюра — на 9%.
При этом аналитики добавили, что количество просмотров в категории услуг «Красота и здоровье» в среднем увеличилось на 15%.
Например, востребованность парикмахерских услуг увеличилась на 35%, а объявления мастеров депиляции и шугаринга просматривали больше на 27%.
Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, как россияне провели дополнительные ноябрьские выходные.