Терапевт Чернышова дала советы по сохранению работоспособности в холодную погоду

Врач-терапевт Надежда Чернышова дала советы по сохранению работоспособности в холодную погоду.

«В холода мы склонны сокращать свою физическую активность: реже выходим на улицу, реже занимаемся физкультурой. Но надо брать себя в руки и двигаться», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, утреннюю зарядку нужно делать хотя бы минут 5 — 10, что даст заряд на весь день.

Также важно соблюдать режим сна, отметила Чернышова. Она советует ложиться спать до полуночи.

«Это самый ценный сон. Мы гораздо больше успеваем починить поломок в организме, случившихся за день, восполнить дефициты. Желательно ложиться спать в 22:00», — сказала врач.

Как полагает Чернышова, лучше всего пить обычную воду, есть больше зелени, фруктов, овощей с минимальной кулинарной обработкой.

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