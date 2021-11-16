Невролог Жуков рассказал, нужна ли МРТ при болях в позвоночнике

Врач-невролог, медицинский директор сети «Лахта Клиника» Никита Жуков рассказал, когда при болях в спине может потребоваться вмешательство врачей.

В беседе с ФАН специалист рассказал, что лечение может потребоваться в том случае, если в процессе диагностики у пациента выявили грыжи межпозвонкового диска или секвестры.

«При болях в спине не надо сразу же самостоятельно бежать на МРТ. Достаточно просто посетить невролога. Если попадёте к хорошему врачу, то, скорее всего, он вас не отправит на МРТ. Подавляющее большинство процедур МРТ, которые делаются у нас, абсолютно бесполезны. Головные боли, боли в спине, мигрени — это не показание сразу делать данную процедуру», — сказал Жуков.

Ранее Светлана Колодная, ревматолог, заведующая терапевтическим отделением КГБУЗ городской поликлиники №15 Хабаровска, в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о способах профилактики остеопороза.