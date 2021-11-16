Невролог Жуков рассказал, нужна ли МРТ при болях в позвоночнике

Короткая ссылка
Врач-невролог, медицинский директор сети «Лахта Клиника» Никита Жуков рассказал, когда при болях в спине может потребоваться вмешательство врачей.

В беседе с ФАН специалист рассказал, что лечение может потребоваться в том случае, если в процессе диагностики у пациента выявили грыжи межпозвонкового диска или секвестры.

«При болях в спине не надо сразу же самостоятельно бежать на МРТ. Достаточно просто посетить невролога. Если попадёте к хорошему врачу, то, скорее всего, он вас не отправит на МРТ. Подавляющее большинство процедур МРТ, которые делаются у нас, абсолютно бесполезны. Головные боли, боли в спине, мигрени — это не показание сразу делать данную процедуру», — сказал Жуков.

Ранее Светлана Колодная, ревматолог, заведующая терапевтическим отделением КГБУЗ городской поликлиники №15 Хабаровска, в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о способах профилактики остеопороза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить