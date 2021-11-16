Минтранс рассчитывает, что закон о QR-кодах на транспорте будет принят в 2021 году

Минтранс России рассчитывает, что закон о QR-кодах на транспорте будет принят в 2021 году. Об этом, как сообщает РИА Новости, в кулуарах форума «Транспорт России» заявил замглавы ведомства Кирилл Богданов.

«Закон мы хотим уже в этом году… Да, в трёх чтениях», — сообщил Богданов, отвечая на вопрос о законе о проверках QR-кодов на транспорте.

12 ноября в правительстве сообщили, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала планы ввести систему QR-кодов в России, назвав это вынужденной мерой.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.