Врач Чиркова назвала правила адаптации организма к холодному времени года

Заведующая Центром общественного здоровья Химкинской областной больницы (Московская область) Ольга Чиркова назвала правила, которым необходимо следовать, чтобы укрепить организм в осенне-зимний период.

В беседе с «Радио 1» она отметила, что в период наступления холодов необходимо одеваться по погоде, чтобы не подвергать организм дополнительному стрессу.

Второе правило — переход на «зимнюю диету».

«Зимняя диета отличается от летней повышенным уровнем калорийности и наличием большего количества белковых продуктов. Кроме того, хорошо пить горячие напитки. Питание должно быть регулярным», — подчеркнула эксперт.

Продолжительность сна в это время года, по словам врача, должна составлять не менее восьми часов в сутки.

Ранее педиатр кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала советы по укреплению иммунитета у детей.