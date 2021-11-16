Врач Чиркова назвала правила адаптации организма к холодному времени года
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- РИА Новости
В беседе с «Радио 1» она отметила, что в период наступления холодов необходимо одеваться по погоде, чтобы не подвергать организм дополнительному стрессу.
Второе правило — переход на «зимнюю диету».
«Зимняя диета отличается от летней повышенным уровнем калорийности и наличием большего количества белковых продуктов. Кроме того, хорошо пить горячие напитки. Питание должно быть регулярным», — подчеркнула эксперт.
Продолжительность сна в это время года, по словам врача, должна составлять не менее восьми часов в сутки.
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