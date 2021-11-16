Вакцинацию от COVID-19 на Кубани прошли 65% от необходимого числа жителей

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На Кубани вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли около 65% от необходимого для коллективного иммунитета числа жителей, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Вакцинацию от COVID-19 на Кубани прошли 65% от необходимого числа жителей
  • © Evgeny Sinitsyn/XinHua
  • globallookpress.com

В комментарии РИА Новости он подчеркнул, что не считает, что темпы вакцинации возросли достаточно сильно.

«В целом у нас где-то 65% вакцинированных. Но я считаю, для коллективного иммунитета этого недостаточно», — сказал Кондратьев.

Ранее сообщалось, что в Крыму зарегистрировали 859 случаев коронавируса за минувшие 24 часа. Об этом проинформировал «Крыминформ» со ссылкой на сайт регионального Минздрава.

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