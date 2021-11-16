Сертификаты о вакцинации от COVID-19 через портал госуслуг получили более 40 млн человек

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Через портал госуслуг сертификаты о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции получили более 40 млн человек, заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Сертификаты о вакцинации от COVID-19 через портал госуслуг получили более 40 млн человек
  • РИА Новости

Он напомнил, что около 80% основных сервисов и услуг граждане России могут получать дистанционно.

«В первую очередь это в условиях пандемии возможность записи к врачу, записи на вакцинацию. Более 40 млн человек получили у нас сертификаты о вакцинации», — цитирует Осеевского РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ноябре будет введена новая форма сертификата о вакцинации от COVID-19. 

Министерство здравоохранения России ранее утвердило форму справки о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 и об имеющихся противопоказаниях к прививке.

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