Сертификаты о вакцинации от COVID-19 через портал госуслуг получили более 40 млн человек
- РИА Новости
Он напомнил, что около 80% основных сервисов и услуг граждане России могут получать дистанционно.
«В первую очередь это в условиях пандемии возможность записи к врачу, записи на вакцинацию. Более 40 млн человек получили у нас сертификаты о вакцинации», — цитирует Осеевского РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в ноябре будет введена новая форма сертификата о вакцинации от COVID-19.
Министерство здравоохранения России ранее утвердило форму справки о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 и об имеющихся противопоказаниях к прививке.