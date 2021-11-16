В АТОР прокомментировали идею ввести QR-коды для авиаперевозок

Вице-президент Ассоциации туроператоров России и эксперт по транспорту Дмитрий Горин в беседе с RT прокомментировал идею введения QR-кодов для авиаперевозок и рассказал о возможных последствиях нововведения.

«QR-коды — это та реальность, которая существует во многих странах мира, но при обсуждении этих решений, которые сейчас будут проходить в публичной плоскости, очень важно сохранить право оформления железнодорожных и авиабилетов без QR-кодов», — отметил Горин.

По мнению эксперта, оформление билетов по QR-коду может вызвать неудобства в связи с ограниченным сроком его действия.

«На время покупки билета QR-код может попросту отсутствовать у человека, но на период поездки он уже будет», — обращает внимание эксперт.

Как отметил Горин, введение системы QR-кодов имеет смысл лишь при регистрации на рейс.

Он также выразил уверенность, что данные меры приведут к тому, что число перевозок сократится на 50%.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов назвал введение QR-кодов для авиаперевозок вынужденным и необходимым шагом.

Он заверил, что введение QR-кодов на авиаперевозках будет «отрабатываться самым тщательным образом» и сначала будет проведён эксперимент по их внедрению.