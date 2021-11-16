В Волгограде возбудили дело против экс-терапевта за подделку данных о вакцинации
- РИА Новости
Об этом пишет Life.ru со ссылкой на данные СУ СК России по региону.
Как сообщается, 26-летний бывший участковый врач получил в общей сложности около 171 тыс. рублей по меньшей мере от 27 человек в обмен на поддельные документы.
При этом неиспользованную вакцину экс-сотрудник поликлиники уничтожал, а сфальсифицированные сертификаты передавал для внесения сведений о вакцинации граждан в единую государственную информационную систему здравоохранения.
Расследование дела продолжается.
Как ранее сообщал сайт Newinform, трое жителей Челябинской области подозреваются в продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса.