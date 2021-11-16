В Волгограде возбудили дело против экс-терапевта за подделку данных о вакцинации

Бывший участковый врач-терапевт одной из поликлиник Волгограда стал фигурантом уголовного дела за служебный подлог и получение взяток. Так, за подделку сертификатов о вакцинации против COVID-19 ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на данные СУ СК России по региону.

Как сообщается, 26-летний бывший участковый врач получил в общей сложности около 171 тыс. рублей по меньшей мере от 27 человек в обмен на поддельные документы.

При этом неиспользованную вакцину экс-сотрудник поликлиники уничтожал, а сфальсифицированные сертификаты передавал для внесения сведений о вакцинации граждан в единую государственную информационную систему здравоохранения.

Расследование дела продолжается.

Как ранее сообщал сайт Newinform, трое жителей Челябинской области подозреваются в продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса.