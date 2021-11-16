Суд отменил арест подозреваемого в распространении видео пыток в саратовской ОТБ

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Суд кассационной инстанции отменил решение о заочном аресте белоруса Сергея Савельева, передавшего правозащитникам записи пыток в тюрьмах Саратовской области.
Суд отменил арест подозреваемого в распространении видео пыток в саратовской ОТБ
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщила адвокат Снежана Мунтян. 

Ранее Мунтян заявила RT, что Саратовская областная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Савельева.

10 ноября в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области заявили об увольнении 18 сотрудников по отрицательным мотивам после проверок сообщений о пытках заключённых в тюремной туберкулёзной больнице (ОТБ-1).

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