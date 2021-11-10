«В связи с незаконностью»: прокуратура закрыла дело белоруса, собравшего видео пыток в больнице для заключённых

Саратовская областная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Белоруссии Сергея Савельева, который передал правозащитникам видеоархив пыток заключённых в российских тюрьмах. Об этом сообщила RT его адвокат Снежана Мунтян. По её словам, решение о закрытии дела было принято 27 октября в связи с незаконностью и необоснованностью уголовного преследования. Также отменено решение суда о заочном аресте Савельева.

Уголовное дело в отношении гражданина Белоруссии Сергея Савельева, который предоставил правозащитникам видеозаписи пыток и издевательств над заключенными в областной туберкулезной больнице №1 (ОТБ-1) УФСИН по Саратовской области было возбуждено 30 сентября 2021 года, за четыре дня до появления записей в сети.

По словам источника RT в силовых структурах, к этому моменту руководители ФСИН знали о том, что правозащитники готовят к публикации видео пыток.

«В колонии уже была начата ведомственная проверка, как в отношении сотрудников ОТБ-1, причастных к издевательствам над заключёнными, так и по факту несанкционированного доступа к служебным компьютерам», — поясняет собеседник RT.

По результатам проверки следственное управление УМВД по Саратовской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

По версии полиции, Сергей Савельев, отбывавший наказание за распространение наркотиков, получил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации и передал её третьему лицу для распространения в СМИ.

18 октября Октябрьский районный суд Саратова вынес решение о заочном аресте Сергея Савельева на два месяца. 23 октября полиция объявила его в федеральный розыск.

Однако заместитель прокурора по Саратовской области Андрей Корноваров посчитал, что уголовное преследование Савельева необоснованно.

Снежана Мунтян, представляющая интересы бывшего заключённого, сообщила RT, что 27 октября Корноваров принял решение об отмене постановления о возбуждении дела в отношении её подзащитного в связи с незаконностью и необоснованностью его уголовного преследования.

Также прокуратура подала кассационное представление в суд об отмене ареста Савельеву.

«Я уже ознакомилась с постановлением об отмене постановления о возбуждении уголовного дела против Сергея. Там сказано, что дело прекращено, но кроме этого — что оно направлено в главное следственное управление СКР для дополнительной проверки. То есть есть два варианта: либо мы забудем про это уголовное преследование, либо очень скоро снова услышим, потому что дополнительная проверка найдёт какой-то новый состав преступления», — пояснила Мунтян RT.

Сам Савельев сейчас находится во Франции и добивается предоставления ему политического убежища.

Пыточная зона

Ранее RT рассказывал историю 31-летнего белоруса Сергея Савельева, который собрал и передал правозащитникам видеодоказательства пыток в российских колониях.

Савельев приехал в Россию в апреле 2013 года, а спустя три месяца был задержан сотрудниками ФСБ за распространение наркотиков.

По версии следствия, молодой человек закупал наркотики в Москве через интернет и распространял их на территории Краснодарского края. В апреле 2015 года его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

После обвинительного приговора Сергей попал в исправительную колонию №10 в Саратове. Зимой 2017 года он заболел пневмонией, и его направили в ОТБ-1 с подозрением на туберкулёз.

В интервью BBC Сергей Савельев рассказал, что в больнице его привлекли к работе на компьютере. Он должен был вести и систематизировать служебную документацию, в том числе видеозаписи, сделанные на видеорегистраторы. Эти устройства обязаны включать сотрудники ФСИН, пока они находятся при исполнении.

Среди этих записей, были и видео с пытками.

В январе этого года Савельева освободили по УДО. По его словам, при освобождении он смог вынести видеоархив из ОТБ-1, который впоследствии передал правозащитникам.

4 октября часть видеозаписей с пытками и изнасилованиями заключённых была опубликована в сети.

Через два дня после после обнародования видео был уволен начальник больницы полковник Павел Гаценко. Своих должностей также лишились его заместитель полковник Сергей Салов, начальник оперативного отдела майор Антон Бочков и начальник отдела безопасности подполковник Сергей Мальцев.

Начальник УФСИН по Саратовской области полковник Алексей Федотов был уволен за «серьёзные просчёты» в служебной деятельности.

Всего, по словам и.о. начальника УФСИН по Саратовской области Антона Ефаркина, после проверок сообщений о пытках заключённых в тюремной туберкулёзной больнице были уволены по отрицательным мотивам 18 сотрудников.

«Ещё 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности», — сообщил Ефаркин в эфире телеканала «ГТРК-Саратов».

Следственный комитет возбудил по фактам насилия семь уголовных дел: пять — по ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), два — по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия и угрозой его применения»).

Расследование уголовных дел глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль.