Военные прокуроры проведут проверки всех учреждений ДОСААФ к 15 декабря
- РИА Новости
Трансляцию вёл канал «Россия 24».
«В настоящее время военные прокуроры проводят соответствующие проверки во всех учреждениях ДОСААФ», — заявил Краснов.
По его словам, авиакатастрофа в Татарстане, в результате которой погибли 16 человек, «высветила системные недостатки в авиации ДОСААФ России».
Итоги проведённых проверок будут доложены генпрокурору 15 декабря.
Краснов сообщил, что результаты ему будут доложены 15 декабря.
10 октября в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту, погибли 16 человек, шестеро пострадали.
СК было возбуждено уголовное дело.