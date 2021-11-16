Военные прокуроры проведут проверки всех учреждений ДОСААФ к 15 декабря

Военные прокуроры проводят проверки во всех учреждениях ДОСААФ после крушения самолёта с парашютистами в Татарстане. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов на правительственном часе в Госдуме.

Трансляцию вёл канал «Россия 24».

«В настоящее время военные прокуроры проводят соответствующие проверки во всех учреждениях ДОСААФ», — заявил Краснов.

По его словам, авиакатастрофа в Татарстане, в результате которой погибли 16 человек, «высветила системные недостатки в авиации ДОСААФ России».

Итоги проведённых проверок будут доложены генпрокурору 15 декабря.

Краснов сообщил, что результаты ему будут доложены 15 декабря.

10 октября в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту, погибли 16 человек, шестеро пострадали.

СК было возбуждено уголовное дело.