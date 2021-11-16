В Приморье рассказали о ходе кампании по вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на данные регионального правительства.
Отмечается, что всего в Приморье вакцинировались более 671 тыс. человек. Завершили курс иммунизации свыше 429 тыс. жителей.
Наряду с этим в крае зафиксировали 410 новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки, передаёт vostokmedia.com со ссылкой на данные регионального оперштаба.
Выздоровели за последний день 94 жителя, пятеро скончались. За всё время в крае выявили 81 916 случаев заболевания.
Ранее стало известно, что за сутки в стране зарегистрировано 36 818 случаев инфицирования.