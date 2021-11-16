Методист Курятова назвала способы развить память у детей

Методист по развитию памяти онлайн-школы Skysmart Гаяне Курятова рассказала, как помочь ребёнку развить навыки запоминания и повысить успеваемость в школе.

В беседе с kp.ru она сказала, что для развития памяти нужно постепенно учиться применять мнемотехнические (помогающие запоминанию) методы.

«У детей время фокусирования рассчитывается по формуле «возраст + 1 минута». У 14-летнего школьника это 15 минут. То есть каждые четверть часа нужно делать небольшой перерыв или переключать внимание, иначе подросток будет отвлекаться», — напомнила Курятова.

Также она посоветовала подключить к процессу запоминания воображение, например, метод ассоциаций. Кроме того, по её словам, не стоит исключать юмора, следует осознанно повторять пройденный материал с определённой периодичностью.

«Если нужно запомнить большой объём информации, полезно менять локацию во время подготовки. Один билет выучил за столом в комнате, второй — на кухне, третий — в коридоре», — добавила Курятова.

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