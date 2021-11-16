В ГД прокомментировали возможность дополнения сертификатов о вакцинации фото владельцев

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Анастасия Белоусова
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал возможность дополнить сертификаты о вакцинации от COVID-19 фотографиями владельцев.
В ГД прокомментировали возможность дополнения сертификатов о вакцинации фото владельцев
  • РИА Новости

«QR-кодов достаточно, они же оригинальные и только для данного человека», — сказал депутат.

Он также отметил, что дополнение сертификатов любыми данными — это избыточная мера.

«Зачем фотографии? Потом отпечатки пальцев и биометрические данные?» — считает парламентарий.

Ранее «Известия», ссылаясь на источник, сообщили, что сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 могут дополнить фотографиями, что позволит избежать очередей при их проверке.

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