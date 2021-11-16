В ГД прокомментировали возможность дополнения сертификатов о вакцинации фото владельцев
- РИА Новости
«QR-кодов достаточно, они же оригинальные и только для данного человека», — сказал депутат.
Он также отметил, что дополнение сертификатов любыми данными — это избыточная мера.
«Зачем фотографии? Потом отпечатки пальцев и биометрические данные?» — считает парламентарий.
Ранее «Известия», ссылаясь на источник, сообщили, что сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 могут дополнить фотографиями, что позволит избежать очередей при их проверке.