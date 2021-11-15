Экономист Покусаев прокомментировал инициативу о введении QR-кодов на транспорте

Директор академии «Высшая инженерная школа» Российского университета транспорта (РУТ МИИТ) кандидат экономических наук Олег Покусаев прокомментировал инициативу о введении QR-кодов на транспорте.

«У людей, совершающих междугородние поездки, есть время. Я думаю, что сегодня есть возможность решить все вопросы по документам, по вакцинации», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, для многих россиян дальние поездки необходимы. Как отметил Покусаев, это не ежедневный общественный транспорт, поэтому люди могут заранее озадачиться вопросом получения QR-кода.

«По крайней мере, в деловом сегменте вообще никак не повлияет», — прогнозирует эксперт.

Ранее стало известно, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге объяснила принятие правительством решения внести в Госдуму законопроекты о QR-кодах.