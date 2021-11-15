В Курской области расширили список граждан, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Курской области постановило ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов, а также людей старше 60 лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

«Дополнить п. 1 постановления подпунктом следующего содержания: лица в возрасте 60 лет и старше; лица с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолёгочной системы, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением; лица старше 18 лет, обучающиеся в средних профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования», — говорится в заявлении.

В июле в Курской области вступил в силу указ об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. Прививку обязали сделать работников сферы торговли и услуг, общепита, почты, МФЦ, транспорта и т. д.

Виталий Зверев, микробиолог, академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.